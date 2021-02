Tartaruga pescata e affidata a Fondazione Cetacea VIDEO

Ad attendere l’arrivo in porto c’era la squadra della Fondazione Cetacea, una sorta di pronto soccorso attrezzato per curare le tartarughe fino al loro rilascio. Il centro, un’eccellenza unica per la nostra Regione, sta subendo un comportamento da parte del comune di Riccione che ha suscitato non poche polemiche. I volontari del centro infatti, che sono presso la colonia Bertazzoni sul lungomare di Riccione, hanno scoperto di essere stati “sfrattati” dai giornali. Il tutto senza che venisse comunicato loro preventivamente in via ufficiale e senza trovare un’alternativa che consentisse loro di continuare l’attività di recupero e cura. Il tutto “agevolato”, si fa per dire, dal taglio del riscaldamento. Così negli uffici della colonia il personale ha dovuto lavorare al freddo per l’intero inverno. Il caso è finito sulla stampa locale, regionale e sulle tv nazionali, ma la soluzione ancora non sembra vicina alla soluzione.