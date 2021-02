Zona arancione illegittima? Il Tar dà torto ai ristoratori

Era una sentenza molto attesa perché avrebbe fatto giurisprudenza. E invece l’ottimismo dei ristoratori della nostra regione si è dissolto come neve al sole di fronte alla sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato la richiesta, presentata da oltre cento ristoratori bolognesi, di “annullamento del Dpcm del 14 gennaio e di risarcimento danni”.

In pratica i ristoratori chiedevano indennizzi per essere stati confinati in zona arancione e dunque, delivery a parte, messi irragionevolmente nella condizione di non poter più svolgere la loro attività. Secondo i giudici, però, tali rimostranze “non risultano fondate, considerato che la classificazione in zona arancione è determinata da una valutazione che è frutto dell’applicazione oggettiva di parametri predefiniti, che non si palesano affetti da irragionevolezza”.