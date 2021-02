In Emilia Romagna è partita la “terza ondata”

Ieri a Cesenatico 26 nuovi contagiati, un record per la nostra città che mai aveva registrato un numero così elevato di casi nell’arco di 24 ore.

Come ampiamente previsto, il Covid presenta il conto dopo gli ultimi due fine settimana in zona gialla, confermando un’equazione che ormai pare assodata: + gente in circolazione = + contagi.

Siamo vicini ai 300 casi, anche se – prima di un saldo attendibile – dovremo attendere il dato dei guariti (che viene diramato solo una volta alla settimana). In ogni caso, come noto, gli screening epidemiologici non contabilizzano il numero effettivo dei contagi, ma si limitano ad indicare un “trend”. Tra persone con sintomi febbrili che non si sottopongono ai test e giovani asintomatici, è evidente che il numero dei contagiati in città dovrebbe essere molto più alto, sicuramente – secondo gli algoritmi delle autorità sanitarie – almeno il doppio.

“Stiamo affrontando l’inizio della terza ondata: non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo terribile virus”. Così ieri Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, in un post sui social nel quale annunciava una nuova ordinanza che estende a tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna misure ulteriormente restrittive per arginare i contagi in aumento.