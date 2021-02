Iniziativa Cna, uno psicologo per i ristoratori in crisi

Stress, ansia, paura per il futuro. I malesseri psicosomatici generati dalla pandemia mettono a rischio l’equilibrio di tanti imprenditori, soprattutto di chi – abituato a lavorare con regolarità – si è ritrovato all’improvviso con l’insegna spenta e la saracinesca abbassata. Per questo, nei casi più estremi, ricorrere allo psicologo non è affatto una soluzione bizzarra.

Così si spiega l’iniziativa di Cna di Bologna che, per affrontare lo stress da pandemia, ha organizzato delle sedute di gruppo dallo psicologo. Proprio così. Incontri per trasformare la rabbia in energia positiva, fare gruppo, scambiarsi consigli e paure e soprattutto trovare le energie per ripartire.

Partita in sordina, l’iniziativa sta riscuotendo molto successo, tanto che adesso, spiega lo chef Max Poggi, presidente di Cna Agroalimentare, l’obiettivo è quello di creare uno sportello di ascolto permanente.