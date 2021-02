Processo Da Vinci, ecco le richieste del piemme per Buda e Foschi

Due anni per il dirigente Vittorio Foschi (oggi in servizio a Riccione), sedici mesi per Luciana Perugini vedova Batani e una multa da 400 euro per il direttore dei lavori Alessandro Franchi e per l’ex sindaco Roberto Buda. Queste le richieste formulate ieri dal piemme Filippo Santangelo al processo relativo al Grand Hotel da Vinci.

L’arringa degli avvocati difensori è prevista per il prossimo 2 marzo, al termine della quale è attesa la sentenza, ma è chiaro che le richieste del pubblico ministero ridisegnano i contorni di questo processo, alleggerendo la posizione di Buda. Per l’ex sindaco un evidente ridimensionamento delle sue responsabilità, anche se sulla sua testa pesa – in caso di condanna – la spada di damocle delle salatissime richieste delle parti civili (140mila euro tra Provincia e Regione, mentre l’avvocato del Comune di Cesenatico ieri non ha quantificato l’ipotetico danno).

Le richieste più severe sono dunque per l’ex dirigente all’urbanistica Vittorio Foschi per il quale il piemme ha richiesto una condanna di due anni per abuso d’ufficio. Per questo capo d’imputazione invece non dovrà più rispondere l’ex sindaco Buda a cui resta solo l’omessa denuncia (per lui una semplice sanzione pecuniaria da 400 euro).