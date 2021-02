Raccoglie pietra sulla spiaggia e si ustiona: allarme fosforo

Dopo l’episodio, il Comune di Cervia ha lanciato un appello alla massima attenzione in caso di rinvenimento di strane pietre, invitando i cittadini a non raccogliere materiali che non sono immediatamente identificabili.

L’invito è quello di avvisare le autorità, precisamente Capitaneria di porto, Carabinieri, Polizia Locale o Vigili del Fuoco.

Lungo la costa fino al porto di Ancona sono già state rinvenuti ordigni di questo tipo. “I frammenti, se sommersi, non si attivano, mentre si incendiano con il calore del corpo umano – sottolinea il Comune – Per questo è fondamentale non toccarli”.