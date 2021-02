Ma intanto in regione i casi aumentano ancora: +2610!

Fioccano le proteste dopo l’annuncio della nostra provincia in zona “arancione scuro”, ma intanto crescono ancora i nuovi casi giornalieri e i ricoveri per Covid in Emilia-Romagna. Da ieri 2.610 contagi in più su 24.606 tamponi, con 1.194 asintomatici. L’età media dei nuovi positivi è 41,3 anni.

La situazione nelle province vede Bologna con 571 nuovi casi, + 184 a Imola, seguita da Modena con 402, poi Reggio Emilia (309)