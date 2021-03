Albergatore scopre i ladri in diretta: due arrestati nella notte

Prontamente raggiunti sono stati subito immobilizzati ed ammanettati. Con loro avevano due zainetti già pieni di bottiglie di superalcolici, ma anche altri oggetti che intendevano rubare: un tablet, un decoder tv, una motosega ed altri piccoli oggetti. Forse anche un po’ alticci, di fronte ai proprietari, hanno chiesto scusa ma anche lanciato qualche provocazione: “Adesso andiamo in galera – ha detto uno – così ci mantenete voi”.

Dopo la bonifica dell’albergo (per accertarsi che non vi fossero altri complici nascosti) i due sono stati portati in caserma a Milano Marittima. Saranno processati questa mattina per direttissima. Dopo una notte in camera di sicurezza – malgrado uno abbia dei precedenti – difficile che restino in carcere qualche giorno in più.