Bonaccini: “Esplosione di contagi fra i giovanissimi”

“Abbiamo un’esplosione dei contagi” tra i giovanissimi e “non era mai successo, da un anno a questa parte. Per la prima volta è ricoverata in terapia intensiva, a Bologna, grave, una bambina di 11 anni. Io non ho dormito la notte”, ha aggiunto. I bambini e i giovanissimi “per la gran parte non hanno problemi gravi, ma vanno a casa e contagiano i familiari. In Emilia-Romagna abbiamo il ritorno in maniera robusta di ricoverati in terapia intensiva e reparti Covid. Io ho sempre difeso la scuola, ma ho il primo dovere di tutelare la salute delle persone”.

Parlando delle proposte che il Cts consegnerà al Governo, Bonaccini ha aggiunto: “Una delle novità dovrebbe essere che nelle zone rosse si chiude dalle scuole elementari e non più solo dalla prima media alle superiori. E anche in zone arancioni dove il contagio è molto alto, sopra i 250 contagi su 100mila abitanti, e dove la trasmissione nell’ultima settimana è molto elevata, si possono prendere decisioni”, come è successo in alcune zone ‘arancione scuro’.