Ciclismo, Sky a Cesenatico. In pista con Dalia

Sky per Dalia. Domani, martedì, una troupe della famosa rete tv sarà in città per intervistare la bionda regina delle due ruote in salsa nostrana: Dalia Muccioli. Si incontreranno davanti alla statua del pirata per poi mettersi in sella e raggiungere Bertinoro. Nei giorni scorsi Sky ha fatto visita a Cesena e ora si sposta nella città capoluogo del ciclismo. E non poteva non esserci un chiaro rimando al pirata di Cesenatico: Marco Pantani.