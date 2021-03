Covid, focolai nelle scuole +300%

Se qualcuno pensa che dietro ai dati ci sia un qualche complotto o altro può benissimo non leggere questo articolo. Al momento non ci sono tesi fondate che leghino l’impennata dei contagi a secondi fini. Anche perché la storia, per fortuna o purtroppo non la si scrive sui quotidiani. Ci vuole tempo infatti per dare un quadro chiaro e completo a un evento epocale.

Ad ogni modo ecco alcuni dati che, forse, possono aiutare a far comprendere la situazione che si vive in Romagna e anche a Cesenatico. I numeri la fanno da padrone perché è sui numeri che si fanno piani e previsioni.