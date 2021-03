“La Cesenatico che vorrei” è una tesi da 110 e lode

Interior design o in italico allestimento degli spazi, questo il percorso di studi di Rebecca che ha un interesse specifico: quello per il design sociale. “L’idea del centro polifunzionale mi è venuta negli ultimi mesi passeggiando per Cesenatico. Ho visto alcuni spazi abbandonati che sarebbero da riqualificare. L’Hotel Pino, il Kamikaze, il vecchio cinema Astra. Il periodo di restrizioni più o meno ampie mi ha aiutato ad espandere la mente e pensare in grande”.

Una giovane neolaureata nata a Cesenatico e che vive la città può portare un parere su ciò che può essere migliorabile. Tanto più se ha ascoltato 121 pareri di coetanei. “Noto che in città c’è un po’ di disinteresse da parte del comune su alcune tematiche che sono sentite da una fetta di cittadini. Mi piacerebbe trovare uno spazio nelle istituzioni in grado di accogliere proposte e capace di darci spiegazioni in merito alle scelte che vengono fatte”.

Progetti per il futuro? “Un anno sabbatico e prima o poi andare al Ziz!”