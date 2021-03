La scuola scende in piazza: genitori infuriati

E ancora: se i bambini devono seguire la didattica a distanza “significa che i genitori devono rimanere a casa. Ma se una mamma o un papà sono liberi professionisti o dipendenti? Come si deve fare? Trovare una baby sitter fidata non è semplice. Senza contare che ti metti in casa una persona estranea alla famiglia”.

Poi il mancato preavviso… “Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, aveva richiesto allo stato comunicazioni con un adeguato preavviso, ma due giorni non sono nulla per organizzarsi. Comunicano cose importanti il sabato sera per mandare i ragazzi a scuola lunedì e tenerli a casa martedì. La scuola ora è più sicura anche sul versante del trasporto scolastico dove le linee sono state potenziate. Ci sono i posti a sedere prenotati, tutti hanno mascherina e c’è anche il controllore”.

Presenti alcuni rappresentanti del mondo politico. Avvistata Giulia Zecchi del Carroccio in versione di mamma e di consigliera comunale e Emilio Zarrelli di Fratelli d’Italia che ha dichiarato: “Pensavo si potesse estendere la protesta fin sotto il comune per far sentire le voci di genitori e bambini”. La manifestazione infatti è stata contenuta tutta in Piazza Ciceruacchio e non ha toccato il palazzo comunale o le aste del porto canale come annunciato nei volantini.

Queste le domande e le proteste dei genitori scesi in piazza a Cesenatico.