Scuole, Lega: “Crescita dei bambini a rischio, stop alla dad”

“Continuare in questo modo può mettere a rischio una loro crescita equilibrata. Tenerli a casa significa il più delle volte coinvolgere i nonni, mettendo quindi in pericolo anche la loro salute, perché i genitori devono comunque lavorare. Sembra purtroppo che le amministrazioni pubbliche non vedano al di là dei rischi connessi al Covid. Eppure, a distanza di un anno, sappiamo bene che lockdown, isolamento e timori influiranno in modo negativo sui più giovani, soprattutto su quelli appartenenti alle fasce più a rischio. Per non parlare delle ricadute economiche, con famiglie in ginocchio e poche luci per il futuro. Per tutto questo, tuttavia, non si assumono alcuna responsabilità né Bonaccini, né Gozzoli, né la pletora di esperti che pontificano ogni giorno imponendoci restrizioni e chiusure. Bisogna cambiare strade e presto”.