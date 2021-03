Vaccini, via alle prenotazioni per gli over 80

Forze Dell’Ordine

L’Ausl Romagna ha provveduto a richiedere alle Prefetture gli elenchi del personale per iniziare a pianificare le sedute vaccinali.

Pazienti con gravissime disabilità acquisite

Sono già partite le vaccinazioni nelle strutture residenziali e sono in corso le vaccinazioni per questa tipologia di pazienti al domicilio. Contestualmente proseguono le vaccinazioni al domicilio dei pazienti over 80 non trasportabili nelle sedi vaccinali.

Punti vaccinali

Si ricorda che le sedi provinciali di Ravenna, Rimini, Cesena e Forlì garantiranno tutti i giorni l’attività vaccinale per 10 ore al giorno, dalle ore 9 alle 19.

Settimana dal 1° marzo al 7 marzo. La prossima tornata di vaccinazioni a Cesenatico è in programma per il 4 marzo dalle 9 alle 14.