Cesenatico travolta dalla terza ondata: in 7 giorni casi raddoppiati

Sul fronte della pandemia arrivano numeri ancora allarmanti per Cesenatico. Al netto delle guarigioni, sul nostro territorio comunale abbiamo attualmente 245 persone positive, di cui 234 in isolamento domiciliare e 11 ricoverati (ma non in terapia intensiva).

Ma, al di là dei freddi numeri, è l’andamento della curva dei contagi che preoccupa: rispetto alla settimana scorsa si registrano, infatti, 43 persone positive in più e 6 ricoveri in più. Un incremento percentuale che – nel rapporto numero di casi per abitanti – colloca Cesenatico tra le “maglie nere” di tutto il comprensorio cesenate.

Dal 22 febbraio ad oggi in tutto il territorio provinciale si sono registrati 1690 nuovi casi mentre a Cesenatico i nuovi casi registrati sono stati 141. Un trend che – se proseguisse anche nelle prossime settimane – potrebbe portarci anche verso ulteriori restrizioni (ieri a Bologna il sindaco Merola ha chiesto per il capoluogo la fascia rossa, dunque il lockdown più duro).