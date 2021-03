Scuole, Gozzoli: “Situazione peggiora, in arrivo nuovo Dpcm”

“In questo ore – comunica il sindaco Matteo Gozzoli – è in discussione un nuovo Dpcm e da quanto trapela, con il peggiorare della situazione a livello sanitario, cambieranno anche le misure riguardo alla chiusura delle scuole in caso di entrata di un territorio in zona arancione o rossa. Questo mi fa pensare che la scelta difficile di questi giorni sia stata solamente un preludio a una situazione nuova, complessa e difficile che tutti ci troviamo ad affrontare, ognuno con il ruolo chiamato a ricoprire all’interno della società. Non sono giorni facili e voglio esprimere ancora una volta tutta la mia solidarietà ai bambini, agli adolescenti, ai ragazzi e a tutte le famiglie chiamate a questo ulteriore sacrificio. Ho scritto, insieme all’Assessore Agostini, una lettera a tutte le Associazioni di Categoria del territorio chiedendo che, in attesa di aiuti concreti da parte del Governo, le aziende mettano in campo quello spirito di collaborazione che le ha sempre contraddistinte per venire incontro ai lavoratori e alle loro famiglie. Stiamo anche lavorando sul fronte dello Sport e convocheremo d’urgenza la consulta per prendere decisioni repentine riguardo all’attività sportiva sul territorio”.