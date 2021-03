Gare di velocità in motorino, multati perchè fuori Comune

Servizio straordinario di controllo del territorio per la Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e delle violazioni delle norme per il contenimento del Covid-19.

I militari hanno staccato 16 contestazioni amministrative per violazione delle prescrizioni imposte dal dpcm per il contenimento del Covid. In particolare, la sera di venerdì 26 febbraio, i carabinieri della Stazione di Longiano sono intervenuti nella zona artigianale a Ponte Ospedaletto, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di diversi giovani che, a bordo dei propri ciclomotori, stavano effettuando manovre pericolose e gare di velocità. I militari hanno sorpreso, tra gli altri, 5 minorenni, provenienti dai Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, in violazione del divieto di uscire dal Comune di residenza.

Inoltre i carabinieri hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica: un 50enne di Cervia e un 64enne marocchino, residente a Savignano.

Un 32enne, cittadino bosniaco, è stato denunciato sprovvisto di titolo autorizzativo alla permanenza sul territorio nazionale.