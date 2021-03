“Innovazione nel turismo”, al via il corso di alta formazione

In tempo di Covid, tutto sta cambiando, ma cosa può fare l’impresa turistica per ripartire, continuare a crescere e rimanere sul mercato? Da questi interrogativi parte il percorso di valore, il master, la “cassetta degli attrezzi” per mettere in pratica un piccolo cambiamento, proposto da M71, l’azienda di Cesenatico che opera nel mondo della consulenza e formazione anche per le aziende e i professionisti del campo turistico.

Al via il corso (per chi si volesse iscrivere sono rimasti gli ultimi posti) di alta formazione con docenti specializzati e ricercatori, per stimolare processi di cambiamento e innovazione.