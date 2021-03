L’appuntamento per il vaccino? Trentasette giorni dopo…

Ieri, come noto, sono partite le prenotazioni dei vaccini per gli over 80. Una bella notizia anche per la nostra comunità visto che, con la minaccia delle varianti, la campagna vaccinale sembra, ad oggi, l’unico argine efficace contro la pandemia. Purtroppo però le procedure vanno a rilento. Troppo a rilento.

Ieri, come tanti, un anziano di Gatteo Mare ha prenotato il suo vaccino alla piscina comunale di Cesenatico. L’appuntamento? Il 7 di aprile. Trentasette giorni dopo. Altri trentasette giorni sottratti alla sua vita visto che, senza copertura vaccinale, l’unica precauzione è una vita al 41bis dentro le quattro mura domestiche.