“Via Baldini non è il wc per cani”

“Un livello inaccettabile”. Questa la descrizione che ci è stata fornita in allegato alle foto che pubblichiamo. Certo la questione non è semplice perché non si tratta solo di pulire una via, ma anche di far capire l’ovvio. E cioè che non è molto utile un atteggiamento di questo tipo da parte dei padroni degli animali. L’area tra l’altro era stata proposta come patrimonio Unesco al ministro Franceschini. Certo non tutti i cani possono dire di aver marcato il territorio in un potenziale patrimonio Unesco, ma un traguardo difficile da ottenere, senza un minimo di rispetto, si trasforma in una chimera.

+++ AGGIORNAMENTO+++

A pochi minuti dalla pubblicazione dell’articolo arrivano altre segnalazioni sull’argomento. Situazioni deprecabili le hanno segnalate in Piazza delle Conserve e nella via Pascoli che è il prolungamento di via Fiorentini verso la Vena Mazzarini. Ma anche viale Roma è interessato da questa pratica poco corretta, poco educata e poco pulita. Segnalano inoltre dall’estero, per la precisione da Tenerife che lì, oltre al sacchetto per i rifiuti solidi bisogna portare con sé anche una bottiglietta per pulire. Un gesto semplice, ma incisivo e davvero facile da fare. E da comprendere.