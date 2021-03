Bonaccini: “Tutta la regione da lunedì potrebbe essere rossa”

Era nell’aria e dunque prepariamoci al peggio.

Venerdì prossimo tutta l’Emilia potrebbe essere classificata come zona rossa con le restrizioni che, in ogni caso, scatterebbero da lunedì. Lo dice a chiara lettere il presidente della Regione Stefano Bonaccini, secondo cui “non possiamo permetterci di aspettare, rischiamo di essere travolti. Dobbiamo agire adesso per un pericolo che ha rialzato la testa”. Per questo da domani Bologna e Modena vanno in zona rossa (1,8 milioni di persone) ma il provvedimento – come detto – potrebbe essere esteso a tutta la regione.

“Sono giorni difficili – ha spiegato il Governatore – ci sono tanti momenti in cui l’incubo sembra tornare e non finire mai, vogliamo colpirlo adesso, ci fa soffrire chiedere agli studenti di rinunciare alle lezioni in presenza, chiedere sacrifici alle realtà economiche ma sentiamo tutta la responsabilità di dover intervenire, è un dovere morale mettere al primo posto la salute delle persone, non vanificare il lavoro di medici e infermieri. L’aumento dei vaccini ci permetterà di far riaprire e chiudere mai più in futuro”.