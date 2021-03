Grand Hotel da Vinci, tanto rumore per nulla

“ASSOLTOOOOOOOO!”. Otto “O” e un punto esclamativo: così Roberto Buda, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla sua pagina Facebook.

Crolla dunque, dopo oltre quattro anni di attesa (troppi), il castello di accuse sui presunti abusi edilizi del “Da Vinci”: l’ex sindaco è stato assolto con formula piena così come l’ex dirigente all’urbanistica Vittorio Foschi perché il fatto non costituisce reato. Una sanzione da 500 euro per la proprietaria del grand hotel Luciana Perugini, vedova di Antonio Batani e di 400 euro per il direttore dei lavori Alessandro Franchi. Insomma, verrebbe da dire… tanto rumore per nulla.