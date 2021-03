Patenti e revisioni scadute? Nuova proroga di dieci mesi

Altri dieci mesi in più per mettersi in regola su patenti e revisioni in scadenza. Queste le principali novità contenute nel nuovo regolamento europeo che entrerà ufficialmente in vigore il 6 marzo. Le norme tendono a sgravare la pubblica amministrazione di una serie di procedure che, in questi mesi convulsi, rischiano di creare problematiche logistiche importanti.