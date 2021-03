Al via i lavori per la ciclovia del Pisciatello

Stanno per cominciare i lavori che porteranno alla realizzazione della Ciclovia del Pisciatello, il completamento di ciclabile che collega Cesena a Cesenatico atteso da anni. Il percorso infatti, già molto frequentato da cittadini e turisti, allo stato attuale si interrompe a Macerone e non garantisce una continuità a quest’opera di mobilità sostenibile.

Il progetto, approvato in via definitiva a settembre 2020 in consiglio comunale, prevede la realizzazione di 8.3 km di ciclovia e che si andranno ad aggiungere ai 6.7 chilometri già esistenti. Un’occasione turistica senza precedenti per il territorio di Cesenatico che si sta consolidando sempre di più come una realtà nazionale di riferimento per il cicloturismo e la mobilità sostenibile.

A eseguire i lavori sarà l’impresa Biguzzi di Forlimpopoli che si è aggiudicata l’appalto e nel giro di circa un mese comincerà le operazioni.

I tempi di realizzazione stimati sono di circa 9 mesi, salvo imprevisti, a cui dovrà poi seguire il collaudo. Oltre alla realizzazione del nuovo tratto il progetto contiene due interventi di ricucitura di percorsi ciclabili all’interno del territorio della frazione di Sala. Sul lato Ovest di via Canale Bonificazione, a partire dalla scuola elementare, verranno realizzati 350 metri di percorso ciclabile al momento mancanti; in via Campone Sala, dal ponte del torrente Pisciatello fino alla rotonda a confine con il Comune di Gatteo, verrà realizzato un doppio percorso ciclabile, su entrambi i lati, della lunghezza di 380 metri. Questi interventi rappresentano un grande miglioramento per la viabilità casa-scuola e casa-lavoro.

Il progetto può contare su 400mila euro di contributi regionali e 680mila euro stanziati dall’amministrazione comunale per un totale di 1 milione e 80mila euro comprese le spese per gli espropri dei terreni.