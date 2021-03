Gambe perfette: ecco i consigli per averle sempre lisce

I metodi tradizionali per quest’ultima sono: la ceretta (utilizzando diversi materiali e resine), la più in voga è la ceretta brasiliana come la Skin’s, the best brazilian waxing, più dolce di una carezza e più efficace di una semplice ceretta.

Altra forma di epilazione definitiva è il laser e luce pulsata. Un metodo utilizzato solo nei centri specializzati che si affidano a macchinari high tech. Di che cosa si tratta? Tecnicamente il ciclo di vita del pelo è scandito da tre fasi, che sono: anagen (fase di crescita), catagen (periodo di riposo), telogen o distacco (ultima fase che può durare anche 3-4 mesi).

Il laser agisce nella fase di crescita del pelo. L’energia luminosa emessa dal manipolo diventa istantaneamente energia termica, raggiunge così in modo selettivo i follicoli piliferi e grazie alla frequenza su cui tale impulso è calibrato, la luce non colpisce ne viene assorbita dalla pelle, ma si limita a distruggere il pelo grazie alla formazione di calore.

Quest’ultima tecnica di epilazione è molto efficace in qualsiasi parte del corpo, favorisce una riduzione della qualità e del diametro dei peli, nonché la ricrescita lenta se non addirittura inesistente grazie all’eliminazione totale. L’importante è rispettare determinati accorgimenti e sottoporsi a un numero adeguato di sedute.

