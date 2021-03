Missione poetica. Poesie in dialetto post vaccino

CESENA “Cosa possiamo fare?” Nasce da questa domanda l’iniziativa che sabato 6 marzo, dalle 14 alle 17,30, avrà luogo alla Fiera di Cesena nei padiglioni destinati alla campagna vaccinale. Non un’iniziativa qualunque ma un momento pensato e costruito per un pubblico particolarmente caro, i nostri nonni. Gli attori Ettore Nicoletti e Loris Babbini porteranno in scena il dialetto romagnolo per allietare gli ultraottantenni in attesa di ricevere la dose di vaccino contro il Covid-19.

“Sono un attore, di cinema e teatro – commenta Nicoletti – vivo con e nel teatro e credo nella sua funzione sociale e rituale. In quest’anno, come tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, mi sono ritrovato a vivere una situazione molto buia. Senza lavoro. Senza identità. Senza il riconoscimento della dignità artistica e senza poter vivere una esperienza con il pubblico, dal vivo o insegnare ai miei allievi. La domanda che più mi risuonava era ‘Quale responsabilità abbiamo noi artisti?’. Mi sono chiesto come l’arte teatrale e l’intrattenimento potessero essere di aiuto in un momento così sconvolgente, delicato e irripetibile. A dicembre, durante il secondo lockdown, ho comprato il libro ‘L’è Sera’, una raccolta di poesie in dialetto romagnolo composta da Loris Babbini, caro amico. Non sono mai stato un fruitore di poesie dialettali. In quei giorni di festa e reclusione, sera dopo sera ho scoperto un appuntamento con le tradizioni, le atmosfere, i luoghi e la parola raccontate da quelle brevi poesie. Ho pensato a chi aveva bisogno, come me e forse più di me, di compagnia. Ho pensato a una ‘Missione poetica’ nell’ambito della campagna di vaccinazione degli ultra ottantenni. Gli anziani il dialetto lo conoscono, sono loro che lasciano l’eredità della nostra terra a noi adulti e ai nostri giovani”. Missione Poetica, che nasce come un contributo del mondo del teatro alla comunità e in particolare ai più anziani, prevede che, dopo il vaccino e durante l’attesa dei 15 minuti di monitoraggio, prima del ritorno a casa, Ettore Nicoletti e Loris Babbini leggano qualche breve poesia in dialetto confrontandosi con i loro ascoltatori.

in foto Ettore Nicoletti