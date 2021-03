Affidata la spiaggia di Zona Cesarini

“Accolgo in maniera positiva che la Cooperativa possa proseguire nella gestione dell’area. Sicuramente stiamo parlando di un unicum a livello territoriale: l’interesse del Comune è che possano essere forniti servizi in una importante zona turistica. Ritengo altresì importante e utile che il gestore intervenga nella promozione di iniziative turistiche per la città, come previsto dal bando”, spiega l’assessore Jacopo Agostini.