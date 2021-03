Azzurra Gasperini: “Insegno l’arte della ristorazione in dad”

“Ho iniziato a ‘mettere le mani in pasta’ sin da piccolissima – dice – da quando mi sono resa conto che trasformare semplici ingredienti in un piatto saporito e profumato, mi riempiva il cuore di gioia. Amo inventare le ricette, ma anche prenderle in prestito e trasformarle. Il cibo mi accompagna nella vita da sempre come nutrimento della mente. Penso che la cucina sia storia, memoria, comunicazione, rispetto di se stessi, un mezzo per dimostrare presenza e affetto. E’ anche cultura ed economia, gioco individuale o di gruppo, manipolazione, alchimia, fantasia ed il mio obiettivo è trasmettere questa passione anche a chi frequenta i miei corsi pratici di cucina”. Per restare sempre attiva anche nei giorni critici della pandemia, Azzurra sarà tutte le domeniche mattine (dalle ore 11), per tre mesi, in diretta Facebook sulla pagina dei supermercati Eccomi per confezionare in diretta streaming la torta della domenica.

Qui, con tanto di carrello, sceglierà dagli scaffali i prodotti per la sua ricetta e darà qualche prezioso consiglio per ottenere un dolce prelibato: “Domenica mi diletterò con i muffin al triplo cioccolato – anticipa – ma non pensate subito ad un dolce iper-calorico perché si possono preparare delle autentiche prelibatezza senza ricorrere a zuccheri, burro e ad altri prodotti non propriamente ideali per il nostro benessere”.