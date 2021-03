Fototrappole: pizzicati 10 furbetti in due settimane

Da metà febbraio 2021 a oggi la Polizia Locale di Cesenatico ha notificato ben 10 verbali per errato conferimento dei rifiuti e i comportamenti scorretti sono stati individuati attraverso l’utilizzo di fototrappole, utilizzate sul territorio per contrastare questo fenomeno dannoso per tutta la collettività. Le fototrappole sono attive da circa un anno e permettono, a rotazione, di controllare circa dieci punti critici, ascoltando anche le segnalazioni della cittadinanza. Le sanzioni comminate partono da 52 fino ad arrivare a 312 euro, con il pagamento in forma ridotta di 104 euro.

Per il corretto conferimento dei rifiuti i cittadini di Cesenatico hanno diverse soluzioni a disposizione. È presente una stazione ecologica fissa in via Mesolino che segue i seguenti orari: