Per l’Europa la nostra regione è da “rosso scuro”!

E adesso rischiamo persino la zona “nera”. Proprio così. Secondo il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) l’Emilia-Romagna, con la sua curva pandemica in costante peggioramento, non sarebbe solo da fascia “rossa” bensì da “rosso scuro”. Una classificazione (che condivide con il Trentino Alto-Adige) dovuta all’altissima incidenza dei contagi e che potrebbe far cambiare presto colore all’intera regione.

A livello locale si è già corsi ai ripari: attualmente Modena e Bologna sono rosse, Rimini, Cesena, Ravenna e Reggio Emilia arancione scuro, le altre province arancione ‘semplice’. I dati del monitoraggio e la conseguente ordinanza del ministro della Salute, potrebbero però uniformare la colorazione