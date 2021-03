Barista fa colazione al tavolino: interviene la Municipale

In quell’istante è transitata un’auto della Polizia Municipale che, notando quella scena, si è fermata. Nel locale sono entrati tre agenti che hanno chiesto spiegazioni. Quando la ragazza si è presentata, spiegando di non essere una cliente bensì la barista, la risposta degli agenti è stata irremovibile: “Anche se lei lavora qui non può fare colazione seduta a quel tavolino, ma deve farla in un luogo non visibile all’esterno”.

Per carità la legge è legge ma, forse, in un periodo di profonda frustrazione per le attività, un atteggiamento meno rigido non avrebbe guastato.