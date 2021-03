Dall’arancione al rosso scuro: cronaca di un venerdì tragicomico

Nei giorni in cui servirebbe la massima chiarezza l’Emilia Romagna ieri ha vissuto l’ennesima giornata di imbarazzante subbuglio.

Prima l’annuncio della conferma della fascia arancione da parte del ministro Speranza che – si saprà poi – aveva deciso sulla base di dati epidemiologici vecchi di una settimana (?), poi la pezza messa in serata dalla Regione che, nel giorno del record “all time” dei contagiati (3246!), decreta l’entrata in zona rossa – da lunedì 8 marzo – per tutti i comuni della Ausl Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna).

E’ l’epilogo inevitabile di un venerdì tragicomico segnato da notizie convulse che solleva nuovi dubbi sulla gestione della pandemia in questo paese.

Fino al tardo pomeriggio di ieri, infatti, ha regnato il caos. Da una parte i dati impietosi della pandemia: la curva dei contagi che raggiunge picchi mai visti con i reparti Covid che si affollano all’improvviso e le terapie intensive che tornano pericolosamente sotto pressione; dall’altra la velina governativa che, come se nulla fosse – mentre l’Europa ci collocava in zona “rosso scuro” – confermava la regione in arancione.