Sconfinano per fare surf davanti al Rubicone: due multati

Incuranti della zona arancione “scuro” avevano caricato in auto le loro tavole da surf e si erano tuffati in mare nei pressi della foce del fiume Rubicone, dietro al camping di Gatteo Mare, un tratto di arenile spesso frequentato dagli amanti degli sport d’acqua. Una volta tornati a riva, però, hanno trovato ad attenderli i carabinieri che hanno deciso di controllarli.

Dall’analisi dei documenti di identità è così emerso che uno risiedeva a Santarcangelo e l’altro a Cesena. Poiché le ordinanze vietano, come noto, lo sconfinamento dal proprio comune di residenza se non per fondate motivazioni di lavoro o di salute e poiché il surf non viene considerata un’attività “d’indifferibile necessità”, i militari hanno deciso di procedere, staccando per entrambi un verbale da 400 euro.