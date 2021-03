Alce Nero e Puri&Duri al fianco della ginnastica artistica cesenate

“La terra è un bene di tutti – spiega Arturo Santini, Presidente di Alce Nero SpA e de La Cesenate – e l’impatto sul terreno di determinati prodotti chimici diventa un problema di tutti. Questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché la mia è una famiglia di farmacisti e agricoltori. Sostenere l’attività di una realtà così importante per il territorio per noi è un privilegio e ci permette di sostanziare sempre di più come corretta nutrizione e giusta attività fisica siano un binomio imprescindibile per una vita più in equilibrio. Per noi, un’azienda di agricoltori e produttori alimentari, l’agricoltura biologica è lo strumento per proteggere la salute di tutti e quella della Terra, che sono strettamente connesse. Con questa importante collaborazione con Gymnastic Romagna Team – conclude Arturo Santini – speriamo di avvicinare sempre più il cibo biologico alla tavola delle persone che sono attente al loro benessere e a quello dell’ambiente che le circonda”.

“Per la nostra Associazione è un vero onore poter presentare sponsors di questa caratura – spiega il Presidente del Gymnastic Romagna Team, l’avvocato Corrado Dones – questa partnership non solo ci garantirà risorse preziose finalizzate a rafforzare la squadra di Serie A al fine di rimanere nella massima categoria, ma ci consentirà anche di programmare la crescita dell’intero movimento della ginnastica artistica cesenate, potenziando in primis il nostro settore giovanile che, al di là della serie A, rappresenta l’impalcatura più solida su cui costruire il nostro futuro”.