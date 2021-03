Assegnato il primo appalto per il Waterfront di Ponente

È stato assegnato il primo appalto dell’opera di riqualificazione del Waterfront di Ponente: appalto da 2.100.00,00 euro di lavori affidati all’impresa edile stradale Fratelli Massai srl di Grosseto che si sta adoperando per gli ultimi adempimenti burocratici con l’obiettivo di cominciare i lavori a stretto giro.

Questo primo stralcio riguarda la realizzazione della dorsale fognaria di via Colombo, adesso del tutto assente: un’opera strettamente necessaria in sé e propedeutica a tutto il pacchetto di lavori da 5.4 milioni di euro destinati al rifacimento integrale del Waterfront di Ponente. Il progetto prevede 920 metri di strada coperti da nuova fognatura e altri interventi come la prosecuzione di un tratto di fognatura oggi cieco da via Magellano (all’incrocio con via Pigafetta) fino a via Mazzini e da qui, per 660 metri lungo la via fino a trovare allacciamento, in corrispondenza dell’incrocio con via Cavour, alla fognatura esistente che sottopassa la linea ferroviaria. In questo modo può essere drenata un’ampia area di circa 80 ettari, tra i quali vi è tutto il tratto di via Colombo dal canale Tagliata fino all’intersezione con via Magellano, un’area ricca di strutture ricettive, spesso soggetta ad allagamenti, in caso di piogge e acquazzoni proprio a causa dell’assenza di questo sottoservizio.

Alla gara d’appalto hanno partecipato 11 ditte per un cronoprogramma ancora da stilare ma che si dovrebbe attestare su circa 9 mesi di impegni. I lavori, per non intralciare la stagione turistica, si svolgeranno in due riprese con una sospensione durante i mesi estivi e cominceranno dal tratto di via Mazzini.