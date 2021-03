Basket, Tigers archiviano la pratica Alessandria

Meglio a rimbalzo i ragazzi di coach Tassinari, che, quando nel secondo tempo prendono la misura alla zona piemontese, trovano l’abbrivio giusto. Di fatto bastano gli ultimi due minuti di terzo quarto ai romagnoli per azzannare la preda, scappare via e fare vedere anche sprazzi di buon gioco. Nel gioco interno Dell’Agnello è una sentenza non solo come realizzatore, ma anche come assistman. Lo score personale del numero 77 bianconero racconta infatti di 4 assist oltre ad una sontuoso doppia cifra: 24 punti e 12 rimbalzi.