Cesenatico in zona rossa, ecco cosa cambia

Spostamenti.

In zona rossa “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Nelle FAQ del Governo si legge che è consentito andare da parenti o amici, dalle 5 alle 22, e strettamente per motivi di lavoro, necessità o salute.

Attività motoria e attività sportiva.

In zona rossa “tutte le attività previste, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.

Uffici pubblici.

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali.

Attività produttive, professionali e servizi.

Rimangono aperte lavanderie e tintorie, mentre è sospesa l’attività di parrucchieri, barbieri, tatuatori, centri estetici e simili.