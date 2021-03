L’Ausl Romagna sulla zona rossa: “Inevitabile”

La situazione negli ospedali, però, resta sotto controllo, anche se “i posti occupati in terapia intensiva sono aumentati del 67% in una settimana, da 24 a 40: ne abbiamo un centinaio in tutto e vanno preservati se vogliamo usarli anche per altre patologie”. L’occupazione degli altri letti covid, invece, “è cresciuta del 20%, da 434 a 522, tanto che all’ospedale Bufalini abbiamo dovuto ricominciare a convertire i letti”.

Sull’aumento dei contagi pesa ovviamente l’incidenza della variante inglese che colpisce una platea diversa di cittadini: “Abbiamo avuto un incremento di oltre il 50% negli under 19 – ha concluso – ed i focolai nelle scuole dall’8 febbraio all’1 marzo sono passati da 81 a 159 con un aumento del 96%”.