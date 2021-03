8 marzo. Il nostro grazie a tutte le donne

Esattamente un anno fa, mentre si festeggiava l’8 marzo, una diretta del sindaco ha annunciato il primo caso di Covid registrato a Cesenatico. Di lì a poco la situazione è cambiata drasticamente e molte donne sono dovute andare controcorrente. Mentre tutti erano a casa c’è chi ha dovuto prestare servizio in una situazione di incertezza e di insicurezza nonostante tutti i dispositivi a protezione. Chi per vocazione, chi suo malgrado si è unita ad un silenzioso esercito che, dal giorno alla notte, è stato catapultato in prima linea. Dietro il bip bip delle casse, dietro i plexiglass delle farmacie, dall’altra parte dei monitor della dad svolgevano un servizio diventato essenziale: la sussistenza di un paese impegnato in una lotta senza precedenti. Cassiere, tabaccaie, edicolanti si sono trovate a contatto con le persone quando il mantra era “distanziamento sociale” e lo hanno fatto per senso civico sapendo che se non ci fossero state la situazione sarebbe stata peggiore.

Proviamo a pensare ad una quarantena con i supermercati aperti solo due giorni la settimana, con le edicole chiuse, senza le volontarie di Protezione Civile e Cri che citofonano portando aiuti e assistenza a domicilio. Pensiamo a chi non avrebbe portato la pizza a domicilio per un momento di normalità.