Risveglio in zona rossa: un anno dopo torniamo in lockdown

Esattamente un anno dopo il primo caso di positività registrato in città (8 marzo 2020) Cesenatico torna in lockdown. Una decisione che, sulla scorta degli ultimi dati allarmanti, l’Ausl Romagna ha definito “inevitabile”.

Anche ieri in città 21 nuovi casi di positività che, con il saldo dei guariti (comunicato dalle istituzioni sanitarie solo una volta alla settimana), dovrebbe portare il numero dei contagi “attivi”, per la prima volta, vicino a quota 300.

Ricordiamo che, come sottolinea sempre l’Ausl, il numero dei casi è solo un indicatore, ovvero disegna un trend ma non codifica una statistica credibile perché, tra persone sintomatiche che non si sottopongono al test ed asintomatici che non sanno di averlo, il numero dei contagiati effettivi è molto più alto.