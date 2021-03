Sport negato ai tesserati degli enti sportivi: “Discriminati”

Un’altra mazzata per lo sport. Segno che in questo paese – da Conte a Draghi (il colore non conta) – manca del tutto una “cultura sportiva”. Come sostengono ormai gran parte delle istituzioni sanitarie lo stop all’attività motoria e sportiva – tra l’aggravarsi e l’insorgere di nuove sindromi metaboliche – avrà, nel medio-lungo periodo, un prezzo sociale assai più alto di questa pandemia. Ieri, come detto, l’ennesima limitazione, ovvero la scelta di sospendere nelle zone rosse gli allenamenti degli atleti degli Enti di promozione sportiva. In pratica chi ha una tessera Acsi, Csi, Uisp, Endas o Libertas non sarà più in regola (restano in regolare solo gli affiliati alla Federazione).

E così ieri, in un documento congiunto, i presidenti di tutti gli enti di promozione sportiva italiani (ACSI, AICS, ASC, ASI, CSAIN, CSEN, CSI, CSN Libertas, CUSI, ENDAS, MSP, OPES, PGS, UISP e US Acli) hanno firmato un documento congiunto per denunciare “l’ennesima disparità di trattamento che si trova costretto a subire il mondo dello sport di base”.

Il provvedimento è stato inserito ieri nelle FAQ del Dipartimento Sport “nonostante – si legge nel documento degli enti – non trovi alcun riscontro nel Dpcm in vigore da oggi”. “Purtroppo – prosegue la nota – non è il primo episodio, anzi: da quando è iniziata la pandemia gli Enti di promozione sportiva hanno più volte denunciato i contenuti di misure a due marce, come se il virus potesse aggirarsi solo nelle palestre di ASD e SSD affiliate agli Enti di Promozione, e non invece all’interno di strutture di altri organismi sportivi. Lo ribadiamo oggi ancora più forti e uniti, attraverso il Coordinamento degli EPS presso il Coni: non è una diversa tessera che può fare la differenza! Il virus non distingue colori, né simboli! Quando decide di contagiare, lo fa ovunque e con chiunque. Dall’impianto di quartiere ai ritiri della Serie A! Non abbiamo niente in contrario con la ripartenza dello sport professionistico. Non si inneschi stavolta una guerra a chi tira giù l’altro: vogliamo solo parità di trattamento tra tutti gli Organismi Sportivi. Il discrimine deve essere la sicurezza e il rispetto dei protocolli, sicurezza e rispetto di protocolli che gli Enti di Promozione Sportiva hanno concordato con il Governo e imposto, non senza sacrifici di risorse e personale, alle loro Società”.