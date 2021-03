Da Ferrari a Gucci, i brand italiani più forti e famosi al mondo

Sentiamo spesso parlare di Made in Italy. Dalla moda alle auto, passando per il food, l’Italia occupa un ruolo da protagonista, soprattutto per l’allure che alcuni brand hanno creato intorno al loro marchio durante la loro evoluzione. Ma come si costruisce un brand di successo? E quali sono le caratteristiche che lo rendono “indimenticabile”?

Una parte importante della riconoscibilità di un brand è il logo e in alcuni casi il payoff. Il cavallino rampante della Ferrari è un’icona mondiale, come del resto le iniziali di Gucci. Quando pensiamo alla Barilla, a nessuno sfugge il motto “Dove c’è Barilla c’è casa” e lo stesso discorso vale per la Nutella, con il suo “Che mondo sarebbe senza Nutella”.

Dietro a questi claim diventati storia del marketing, c’è un lavoro lungo e faticoso, fatto di cambiamenti, rivoluzioni aziendali e tribolazioni di ogni tipo. Del resto, al contrario di quanto si crede, non si diventa iconici per caso, ma utilizzando una strategia ben precisa e curando le idee nel minimo dettaglio. Tutti questi aspetti emergono chiaramente nella nuova infografica Unicusano, nella quale sono raccolte tutte le storie dei brand italiani più famosi attraverso la scelta dei loro loghi e della loro immagine.