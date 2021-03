E’ ufficiale: la granfondo Nove Colli rimandata al 26 settembre

Il comitato organizzatore della granfondo internazionale Nove Colli ha preso la decisione, visto la situazione sanitaria generale, di posticipare la cinquantesima edizione della granfondo al 26 settembre 2021.

Una scelta ragionata con tutte le forze in campo per cercare di realizzare un evento socialmente sicuro e goliardico all’altezza della fama raggiunta.

“Viviamo in un periodo complicato” dice il presidente della manifestazione Andrea Agostini “dove le decisioni, anche le più banali, assumono risvolti complicati. Il nostro non è un evento ciclistico, ma un evento sociale che fa dell’aggregazione uno dei suoi punti di forza, e per questo motivo l’obiettivo principale è quello di realizzare l’evento nel modo più sicuro possibile”.