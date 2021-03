Il cordoglio del comune per la scomparsa di Raoul

La notizia della scomparsa di Raoul Casadei, Re del Liscio, simbolo della Romagna intera e cittadino di Cesenatico, ha scosso questa mattina tutta Italia. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli esprime il suo cordoglio insieme a quello della Giunta e quello di tutta l’amministrazione comunale.

“Oggi è un giorno triste e doloroso per tutta la Romagna e per tutta Cesenatico. In questi giorni abbiamo sperato che le cose potessero migliorare ma purtroppo Raoul non ha vinto quest’ultima battaglia contro un virus subdolo e vigliacco. È un momento difficile ma voglio ricordare il Capodanno che abbiamo festeggiato insieme nel 2018 con anche la ricorrenza dei suoi 80 anni e dei 90 anni della sua orchestra. Ci fu grande festa anche per la Notte del Liscio del 2019. Raoul è stato e sempre sarà la colonna sonora vivente della Romagna, il nostro simbolo in Italia e nel mondo. Voglio esprimere la mia vicinanza alla moglie Pina, ai figli Carolina, Mirko e Mirna e a tutta la famiglia che sono certo porterà avanti la musica e l’arte che sono state di Raoul”.

“E’ veramente con grande tristezza che apprendo della scomparsa di Raoul Casadei. Con lui se ne va uno straordinario personaggio, un compositore che con grande professionalità ha portato in Italia e nel mondo un messaggio musicale profondamente radicato nella tradizione, legato all’allegria e alla voglia di vivere fino a diventare uno dei simboli, un ambasciatore della sua e nostra terra”, sono le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Ciao Raoul, la Romagna perde prematuramente un grande, indimenticabile uomo – sono le parole commosse del parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna – Romagna Mia ha portato la nostra terra in giro per il mondo, facendo cantare, sognare e piangere migliaia di romagnoli orgogliosi della propria terra e delle proprie origini. È una perdita incolmabile per tutti noi. In questo momento di grande dolore ci stringiamo intorno alla tua grande famiglia. Ti ricorderemo per sempre”.

“È purtroppo giunta la notizia della scomparsa di Raoul Casadei – scrive su Facebook Gianluca Vincenzi, sindaco di Gatteo, città natale dell’artista – Raoul con la sua musica è stato un grande rappresentante e ambasciatore nel mondo della nostra amata Romagna e delle sue straordinarie tradizioni. Insieme allo zio Secondo ha diffuso, da Gatteo in tutto il globo, l’allegria, l’accoglienza e la genuinità della nostra terra; la sua eredità artistica rimarrà nel tempo patrimonio comune di valore inestimabile. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera Comunità di Gatteo, porgo le mie più sentite e sincere condoglianze alla famiglia”.