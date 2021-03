E’ morto Raoul Casadei, il re del liscio

Aveva 83 anni. Raoul Casadei si era contagiato insieme alla sua famiglia, che in questo momento si trova in quarantena fiduciaria nella villa in viale Delle Nazioni a Villamarina di Cesenatico.

Dopo il ricovero dei giorni scorsi la sua situazione è andata sempre peggiorando. L’età non più verde ha contribuito a rendere difficile per lui poter uscire indenne dai sintomi respiratori legati al Covid .19.

Il musicista aveva compiuto 83 anni lo scorso 15 agosto. “L’abbiamo preso tutti eccetto mio fratello Mirko – aveva spiegato Mirna Casadei a “Detto Fatto” su Rai Due qualche giorno fa. “Nonostante abbiamo sempre usato le precauzioni e le distanze, il virus ha fatto il giro. Gli adulti sono stati tutti sintomatici: febbre, dolori alle ossa e ai muscoli, e un inizio di polmonite, mentre i bambini, pur essendo positivi, fortunatamente non hanno sviluppato sintomi”.

Raoul aveva iniziato ad accusare i primi sintomi una settimana fa. “Come noi ha avuto un po’ di febbre, dolori e male alla testa – aveva continuato la figlia Mirna – Ma martedì pomeriggio quando sono venuti i medici per la solita visita gli hanno trovato la saturazione dell’ossigeno un po’ bassa e un inizio di polmonite. Vista l’età, 83 anni compiuti in agosto, nonostante sia in ottima forma fisica, hanno preferito portarlo in reparto per tenerlo monitorato”.

Purtroppo il re del liscio non ce l’ha fatta.