Trentatre lavoratori in nero, nei guai una 45enne di Cesenatico

Trentatre lavoratori in nero e 200mila euro di redditi non dichiarati. E’ l’accusa che la Guardia di Finanza ha notificato ad una nota società romagnola che, tra le località di Cervia e Cesenatico, forniva a strutture ricettive e stabilimenti balneari personale per servizi di animazione e “baby parking”.

La titolare è una 45enne di Cesenatico, nota come organizzatrice di eventi (il suo ultimo “lavoro” in un ristorante di Milano Marittima). Una “carriera” in ogni caso non particolarmente soddisfacente visto che, durante l’ultima stagione estiva, ha lavorato come dipendente in una gelateria.