“Ho fatto degli errori e pagherò, ma quante bugie…”

“Io ho commesso degli errori e non ho nessuna difficoltà ad ammettere che, sul piano amministrativo, non sono stata in grado di gestire determinate situazioni, ma questa ondata di fango che mi ha travolto è davvero sproporzionata rispetto alle mie reali colpe”.

Ammette le sue responsabilità, ma ridimensiona notevolmente la portata delle accuse la 45enne originaria di Cesenatico coinvolta nell’inchiesta “Baby Park” della Guardia di Finanza di Cervia: “Rispetto a quello che ho letto sui giornali – dice – c’è un quarto di verità e tutto il resto sono bugie. Ad esempio i 200mila euro di giro d’affari è assolutamente una stima esagerata così come non è vero che avrei lavorato per oltre 90 attività turistiche. I numeri, in realtà, sono molto più modesti e, quando i miei legali avranno concluso i conteggi, sicuramente pagherò qualcosa, ma vedrete che tutta questa vicenda sarà molto ma molto più ridimensionata”.

“Mi sento al centro di una gogna mediatica che, obiettivamente, non merito – prosegue – perché, in questi anni, avrò commesso delle leggerezze, ma ho anche dato lavoro a tantissime persone e se le amministrazioni mi chiamavano vuol dire che il mio lavoro lo sapevo fare. Poi sono la prima ad ammettere che, sul piano contabile, ho dei limiti. Penso di essere molto brava nella direzione artistica, ma come amministratrice sono una pippa incompetente. A dirla tutta, pago anche gli errori di essermi fidata di persone – alcune anche a me molto care – che, in realtà, con il senno di poi, non erano all’altezza di saper gestire i miei interessi. Ma io ci ho sempre messo la faccia e, anche questa volta, pagherò in prima persona”.

“Gli animatori non retribuiti? In quella presunta porzione dei ‘non messi in regola’ ci sono anche quelli che ancora non mi hanno fatto la ritenuta d’acconto. E questo riguarda soprattutto i minori. E poi ci sono quei ragazzi che, a metà stagione, hanno mollato il lavoro oppure sono stati mandati a casa perché non si comportavano in maniera seria. Con alcuni ci sono dei contenziosi e dunque, prima di dire che non sono stati pagati, io ci andrei cauta. Con chi, invece, vanta ancora dei crediti mi sento regolarmente e, ogni tanto, quando posso, allungo qualcosa. In ogni caso, io in questi anni ho ricaricato migliaia di euro di stipendi nelle postpay e dunque tutti i pagamenti sono tracciati. Il problema, lo ripeto, è che la gestione amministrativa non era strutturata come avrebbe dovuto e dunque, in quel marasma, qualcuno ha pure provato ad estorcermi più soldi del dovuto. Non mi meraviglierei se, al termine dei conteggi, qualcuno mi dicesse che sono io ad avanzare dei soldi.

“Per quanto riguarda le altre accuse, troppa gente confonde i ruoli e mi accolla delle responsabilità che, in realtà, non sono mie. Ho l’impressione che qualcuno stia cavalcando questa mia disavventura per reclamare crediti di cui io non c’entro nulla. A tanti ho già risposto in passato: guarda – dicevo – che quei soldi non te li devo dare io…”.