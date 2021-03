Al via i lavori per la sostituzione della rete gas a Villamarina

La società 2i Rete Gas, in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana del Comune di Cesenatico, ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione a svolgere interventi di sostituzione della rete gas metano nell’area urbana di Villamarina. I tratti interessati saranno via Torricelli (da via Cartesio a via Carducci), via Euclide (da via Torricelli a via delle Nazioni), via Carducci (da via Torricelli a via delle Nazioni) e via Fermi (da via Cartesio a via Euclide). I lavori partiranno a giorni e la data conclusiva è fissata al 31 maggio 2021.

Le opere in progetto non comporteranno modifiche sostanziali alla morfologia del terreno e al paesaggio circostante non andando in nessun modo a compromettere le caratteristiche dell’area in cui si inseriranno.