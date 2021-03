AstraZeneca. Dal 22 marzo al via le prenotazioni anche per gli estremamente vulnerabili

Persone già prenotate con patologie rientranti nella categoria “estremamente vulnerabili”.

Non riceveranno sms da Ausl Romagna le persone che si erano già prenotate nella fascia 75-79 anni e non dovranno riprenotarsi, anche se rientranti in questa categoria.

Dovranno presentarsi direttamente al punto vaccinale nella giornata e orario indicato e sarà il medico, presente nel punto vaccinale, a stabilire, sulla base della scheda anamnestica, se la persona è compresa nelle patologie indicate e, di conseguenza ad indicare il vaccino da somministrare.

Disabili.

Dopo aver provveduto al completamento in tutti gli ambiti della somministrazione del vaccino ai gravi disabili al domicilio, entro questa settimana sarà ultimata per questa tipologia di utenti anche la vaccinazione nelle strutture semi residenziali e residenziali.

Per le persone in carico ai servizi sociali territoriali ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 con disabilità intellettiva congenita, paralisi cerebrali infantili (pari a circa 600 complessivamente su tutto il territorio Aziendale) e con Sindrome di Down che vivono al domicilio (pari a oltre una cinquantina) sono partite le somministrazioni ed entro il prossimo fine settimana si prevede di terminare le vaccinazioni. Sono inoltre già state programmate presso le sedi provinciali anche le sedute riservate gli operatori che operano nei Centri Socio Riabilitativi Residenziali, Centri Diurni e socio-occupazionali e gruppi appartamento che ospitano persone disabili. Si sta dando quindi priorità a questa tipologia di persone per poi proseguire nel rispetto delle disabilità secondo quanto previsto dal piano Nazionale e compatibilmente ai vaccini disponibili.

Ad oggi le vaccinazioni effettuate a persone con disabilità sono 1.185 così suddivise: 720 a Ravenna, 325 a Forlì, 360 a Cesena e 480 a Rimini).

Vaccinazioni a domicilio.

Nei giorni di sospensione in via precauzionale del vaccino AstraZeneca la campagna vaccinale anticovid dell’Ausl della Romagna che è andata comunque avanti secondo le priorità definite e le indicazioni sull’utilizzo dei vaccini disponibili. A causa del momentaneo rallentamento delle sedute vaccinali, dovuto alla temporanea sospensione del vaccino AstraZeneca infatti l’Azienda ha proceduto ad accelerare le sedute vaccinali ai pazienti al domicilio, arrivando a vaccinare ad oggi oltre 3mila persone. Si tratta di un’attività che rispetto, alla più rapida somministrazione all’interno delle sedi vaccinali, richiede un grande impegno organizzativo e più squadre di lavoro ( utilizzo delle dosi entro le sei ore, tempi tecnici di vigilanza sul paziente, necessità di vicinanza dei domicili etc).